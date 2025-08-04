Kebakaran Landa Ruko di Mangga Dua Square, Tidak Ada Korban Jiwa

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah ruko lima lantai di kawasan Mangga Dua Square, Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin (4/8/2025) pukul 10.09 WIB. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan proses pendinginan.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kadisgulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sebuah unit Bronto Skylift juga dikerahkan ke lokasi kejadian.

"Alhamdulillah aman. Iya, kami mengerahkan unit Bronto Skylift," kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

Belasan unit damkar dan puluhan personel dikerahkan, termasuk unit Bronto Skylift, dalam proses pemadaman gedung bertingkat tersebut. Hingga kini, penyebab utama kebakaran belum diketahui.

"Operasi pemadaman segera dilakukan mulai pukul 10.16 WIB. Saat ini sebanyak 17 unit gabungan—terdiri dari 12 unit Jakarta Utara, 2 unit Jakarta Pusat, dan 3 unit Dinas Gulkarmat DKI Jakarta—serta 85 personel telah dikerahkan," jelasnya.

(Awaludin)