Hujan Angin Terjang BSD Tangsel, Pohon Bertumbangan!

JAKARTA – Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, Senin (4/8/2025). Cuaca ekstrem ini mengguyur hampir seluruh kawasan tersebut.

Beberapa lokasi yang diguyur hujan deras misalnya kawasan BSD Plaza, Plaza Telkom, hingga Ruko RGB. Hujan membuat sejumlah pengendara roda dua harus menepi.

Tak hanya itu, sejumlah pohon juga dilaporkan roboh akibat angin kencang itu. Dalam video yang dibagikan @wargatangsel, hujan ini juga disertai kilat dan petir.

Kondisi ini juga membuat suasana menjadi gelap. Jarak pandang pun menjadi terbatas akibat lebatnya guyuran hujan.

Namun, belum ada laporan genangan air yang terjadi. Hingga kini, hujan pun masih berlangsung.

(Arief Setyadi )