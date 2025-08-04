Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang Teriak Bom di Pesawat Lion Air Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:27 WIB
Penumpang Teriak Bom di Pesawat Lion Air Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya!
Penumpang Teriak Bom di Pesawat Lion Air Ditetapkan Tersangka, Nih Penampakannya!
A
A
A

JAKARTA – Polisi menetapkan pria berinisial H (41), penumpang yang mengamuk dan berteriak bom di pesawat Lion Air sebagai tersangka. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

“Hari ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Ronald menjelaskan, H ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Perbuatan pelaku merupakan bentuk tindak pidana.

Sebanyak delapan orang juga telah diperiksa sebagai saksi. Namun dia tidak menyebut siapa saja saksi yang telah diperiksa penyidik.

“Langkah yang sudah kami lakukan ialah memeriksa 8 orang saksi, kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang beredar di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang penumpang viral setelah marah-marah hingga berteriak membawa bom di sebuah kabin penerbangan. Peristiwa itu terjadi pada penerbangan JT-308 rute Soekarno Hatta-Kualanamu.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan penerbangan itu menggunakan Boeing 737-9 registrasi PK-LRH dan mengangkut 184 pelanggan. Menurut Danang, seluruh prosedur keberangkatan berjalan normal hingga pesawat mundur dari posisi parkir menuju taxiway.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559//dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181557//odgj_tabrakkan_diri_ke_mobil_di_tanah_abang-LWdw_large.jpg
Heboh! Pria Diduga ODGJ Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181317//viral-3ay1_large.jpg
Fakta-Fakta Mahasiswa Tewas Dikeroyok 3 Pria di Masjid Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212//catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136//viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement