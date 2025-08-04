Terungkap! Penumpang Ngamuk Teriak Bom di Pesawat Lion Air Sempat Dirawat di RSJ

JAKARTA – Polisi mengungkap fakta terbaru terkait pria berinisial HR (42) yang mengamuk dan berteriak 'bom' di pesawat Lion Air rute Jakarta–Kualanamu. Pria tersebut ternyata pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa (RSJ).

“Berdasarkan informasi dari keluarga, pelaku sempat dirawat selama satu bulan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung, Senin (4/8/2025).

Ronald menjelaskan, pelaku melakukan perjalanan dari Merauke ke Makassar–Soekarno-Hatta, dengan tujuan akhir Kualanamu, Medan. Ia sempat diamankan polisi di Merauke karena tidak membayar biaya saat menginap di hotel Swiss-Bel.

Saat ini, HR telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 437 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sebelumnya, HR viral di media sosial setelah marah-marah dan berteriak membawa bom di dalam kabin pesawat Lion Air JT-308 rute Soekarno-Hatta–Kualanamu, pada Sabtu 2 Agustus 2025.

(Arief Setyadi )