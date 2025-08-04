Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite di SPBU Kembangan, Diduga BBM Oplosan

Dwinarto , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:23 WIB
Heboh! Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite di SPBU Kembangan, Diduga BBM Oplosan
Motor mogok massal usai isi pertalite di SPBU Kembangan, Jakarta Barat (Foto: Ist/Dwinarto)
JAKARTA – Puluhan sepeda motor mengalami mogok massal setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini memicu kemarahan para pengendara yang menduga kuat BBM yang dibeli telah dioplos dengan zat lain.

Kejadian bermula saat sejumlah pengendara mendapati sepeda motor mereka tiba-tiba mati tak lama setelah mengisi BBM. Mereka pun melakukan protes keras kepada pihak pengelola SPBU dan menuntut penjelasan serta pertanggungjawaban atas kerusakan kendaraan mereka.

"Saya isi Pertalite, enggak lama motor langsung mati. Terus coba di-starter enggak bisa nyala lagi," ujar Wahyu, salah satu pengendara yang menjadi korban, Senin (4/8/2025).

Situasi di sekitar SPBU pun semakin ricuh, terlebih setelah bengkel yang berada tepat di sebelah SPBU langsung dipenuhi pengendara yang motornya bermasalah. Banyak dari mereka terpaksa menguras tangki bensin untuk membersihkannya agar motor bisa digunakan kembali.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya campuran zat asing dalam BBM Pertalite yang dijual di SPBU tersebut. Proses uji laboratorium terhadap sampel BBM juga sedang dilakukan guna memastikan apakah ada unsur oplosan.

