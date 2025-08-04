Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Curiga Lihat Orang Tiduran di Pinggir Tol Cikampek, Ternyata Mayat Tanpa Identitas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |21:14 WIB
Polisi Curiga Lihat Orang Tiduran di Pinggir Tol Cikampek, Ternyata Mayat Tanpa Identitas
JAKARTA  - Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di pinggir ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 06 Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono menjelaskan, jasad pria itu pertama kali ditemukan oleh anggota Patroli Jalan Raya (PJR) yang sedang berpatroli. Anggota itu awalnya curiga melihat seseorang tidur di pinggir jalan.

"Saksi melihat ada seseorang mencurigakan tidur di pinggir jalan tol Japek," kata Suparyono saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

Anggota PJR kemudian mengecek pria yang tergeletak tersebut dan mendapati korban telah meninggal dunia. Saksi langsung menghubungi Polres Metro Bekasi kota untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Selanjutnya saksi mendatangi korban dan mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," ungkapnya.

Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi di lokasi. Polisi mendapati tidak ada tanda-tanda kekerasan yang diterima korban.

 

Halaman:
1 2
      
