Terseret Banjir, Kakek di Puncak Bogor Tewas Mengenaskan

BOGOR - Kakek bernama Dani (75), meninggal dunia usai terseret banjir di wilayah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam, mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Berawal ketika korban baru saja tiba di rumahnya usai perjalanan dari Jakarta.

"Setelah beristirahat sejenak, hujan deras mengguyur," kata Adam, Senin (4/8/2025).

Menyadari kondisi cuaca yang memburuk, korban bersama anaknya berinisiatif evakuasi mandiri menuju kontrakan yang dianggap lebih aman. Namun saat keduanya keluar dari rumah, tiba-tiba datang arus air cukup deras beserta material Tembok Penahan Tanah (TPT) yang longsor dari arah jalan bagian atas dan menyeret mereka ke anak sungai.

"Anak korban yang bernama Wanto berhasil menyelamatkan diri, sementara ayahnya (korban) terbawa arus," jelasnya.

Korban pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian. Sedangkan, sang anak mengalami luka ringan di bagian kaki sebelah kanannya.

"Korban (Dani) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan korban luka ringan (Wanto) sudah ditangani mandiri oleh keluarga," pungkasnya.

(Arief Setyadi )