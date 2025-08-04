Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede, Sejumlah Motor Mogok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |21:44 WIB
Banjir Rendam Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede, Sejumlah Motor Mogok
Jalan Raya Jatiwaringin, Bekasi (Foto: Media sosial)
JAKARTA – Hujan deras mengguyur kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin (4/8/2025). Sejumlah lokasi dilaporkan tergenang banjir, 
salah satunya di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. 

Jalanan tersebut terlihat tergenang hingga 30 cm. Akibatnya, arus lalu lintas terhambat lantaran kendaraan harus bergerak pelan. Tak jarang juga motor-motor mogok dan harus didorong.

Selain di Jalan Raya Jatiwaringin, genangan juga terjadi di Perumahan Jatibening Permai. Banjir membuat warga harus menggunakan perahu karet.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bekasi masih mencatat wilayah mana saja yang terdampak banjir.

“Sedang dicatat dan diasesmen wilayah-wilayah mana saja yang dilaporkan tergenang. Rumah-rumah yang dilaporkan rusak akibat angin kencang juga sedang diasesmen,” kata Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid.

(Arief Setyadi )

      
