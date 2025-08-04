Banjir Meluas, 15 RT dan 1 Jalan Terendam di Jaktim

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat banjir yang melanda sejumlah kelurahan di wilayah Jakarta Timur meluas pada Senin (4/8/2025) pukul 20.00 WIB. Banjir imbas luapan Kali Sunter dan Kali Cipinang serta intensitas curah hujan tinggi.

Belasan RT terendam dengan ketinggian bervariasi, terparah di Cipinang Muara mencapai 100 centimeter.

"Update pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 15 RT dan 1 ruas jalan," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan.

Berikut data wilayah terdampak banjir:

Jakarta Timur terdapat 15 RT, terdiri dari:

Kel. Pondok Bambu: 1 RT

• Ketinggian: 50 cm

• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sunter

Kel. Cipinang Muara: 2 RT

• Ketinggian: 100 cm

• Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Sunter