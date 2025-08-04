Duh! Penumpang yang Teriak Bom di Pesawat Lion Air Melantur saat Diperiksa Polisi

JAKARTA – Polisi mengungkap pria berinisial H (42), penumpang yang mengamuk dan berteriak ‘bom’ di pesawat Lion Air rute Jakarta-Kualanamu, memiliki kondisi emosi yang tidak stabil. Bahkan, saat diperiksa, pelaku beberapa kali melantur dan tidak nyambung menjawab pertanyaan penyidik.

“Kami juga melihat bahwa emosi yang bersangkutan ini tidak stabil. Kadang ada pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kami tanya,” ujar Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung, Senin (4/8/2025).

Diketahui, pelaku H pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama satu bulan. Polisi pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi kejiwaannya.

Sementara itu, pelaku juga telah menjalani tes urine, dengan hasil negatif terhadap zat berbahaya maupun alkohol. “Terhadap yang bersangkutan sudah kami lakukan pengecekan ataupun pemeriksaan urine. Hasilnya negatif terhadap zat berbahaya, kemudian pemeriksaan alkohol juga negatif,” tambah Ronald.

Alasan Teriak Bom Masalah Bagasi