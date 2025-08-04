Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras di Bekasi, 6 Perumahan Terendam Banjir Hampir 1,5 Meter

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |23:37 WIB
Hujan Deras di Bekasi, 6 Perumahan Terendam Banjir Hampir 1,5 Meter
Banjir Perumahan Jatibening Permai, Bekasi (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras menyebabkan sejumlah lokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Senin (4/8/2025). Ada enam perumahan terdampak banjir.

Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid, menyebut titik-titik banjir berada di Kecamatan Jatiasih dan Pondok Gede. Ketinggian air berkisar antara 30–140 cm.

"Ketinggian air berkisar 30–140 cm tergantung lokasi," kata Idham saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

Idham memastikan BPBD telah mengerahkan pompa untuk melakukan penanganan darurat terhadap banjir. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat surutnya genangan.

"Pengoperasian dua unit pompa untuk wilayah banjir yang kategori genangan sedang," tutur dia.

Selain genangan, hujan deras juga menyebabkan pohon tumbang di Jalan Jati Makmur RT001/RW013, Pondok Gede.
Rincian titik banjir di antaranya:

1.    Komplek TNI AL, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih. Ketinggian air: 30–40 cm

Topik Artikel :
Hujan Deras Banjir Bekasi banjir
Telusuri berita news lainnya
