Polemik Pembangunan Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara

JAKARTA - Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp30 triliun di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menuai polemik. Ramai-ramai menolak pembangunan proyek tersebut.

Salah satunya dilayangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI. PKB menegaskan rencana pembangunan itu dinilai tidak layak.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah menjelaskan rencana pembangunan peternakan babi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Tak hanya lingkungan, kesehatan dan nilai sosial masyarakat sekitar akan turut terdampak.

"Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan, rencana ini juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim," ujar Hindun di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Hindun menilai pembangunan peternakan babi harus didukung oleh AMDAL yang komprehensif. Wilayah Jepara pun dinilainya belum memenuhi standar tersebut.

Hindun menilai ada potensi pencemaran udara, air dan tanah dari limbah peternakan. Belum lagi, bau menyengat dari kotoran babi juga dinilainya akan mengganggu kenyamanan warga.