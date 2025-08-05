Warga Panik Berhamburan saat Sumur Gas Pertamina Meledak di Subang

SUBANG – Warga Kampung Babakan Cidahu, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat, panik saat sumur gas milik Pertamina EP meledak hebat pada Selasa (5/8/2025) pagi. Ledakan besar disertai kobaran api tinggi membuat mereka berlarian keluar rumah menyelamatkan diri.

Menurut salah seorang warga,Korwara ledakan terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Ia sempat mengira terjadi kecelakaan pesawat karena suara gemuruh begitu keras.

"Kami sempat mengira ada pesawat jatuh," ujarnya.

Sementara Gilang Aldiansyah, warga lainnya mengatakan, sebelum insiden terjadi, sempat terlihat semburan gas dari lokasi pengeboran. Tak lama berselang, suara gemuruh keras terdengar, disusul ledakan besar dan kobaran api yang membubung ke langit.

"Ada suara ledakan, kelihatan cairan menyembur, saya kira biasa. Tahunya ada ledakan sama api. Semua warga pada keluar menyelamatkan diri, takut ada apa-apa. Ini baru pertama," ujarnya.

Suasana mencekam terjadi selama beberapa menit setelah ledakan. Warga panik keluar dari rumah menyelamatkan diri karena kejadian ini baru pertama mereka alami.

Belum ada laporan terkait korban jiwa. Sementara pihak Pertamina belum memberikan keterangan terkait insiden tersebut.

(Arief Setyadi )