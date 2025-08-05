KY Terima Laporan Tom Lembong soal Pelanggaran Kode Etik Hakim

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari kubu mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Tom Lembong. KY akan langsung memverifikasi laporan tersebut.

Hakim yang dilaporkan kubu Tom antara lain Dennie Arsan Fatrika, Purwanto S. Abdullah, dan Alfis Setyawan. Ketiga hakim ini merupakan majelis yang memeriksa dan memvonis Tom Lembong di pengadilan tingkat pertama.

"KY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap Kuasa Hukum TL segera melengkapi persyaratan laporan," ujar Anggota dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar, Senin (4/8/2025).

Mukti menjelaskan setelah laporan diterima, pihak pelapor dimungkinkan untuk diperiksa. Tak hanya itu, majelis hakim juga berpeluang diperiksa dalam perkara ini.

"Kami memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dan tidak ragu untuk merekomendasikan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran kode etik hakim," ujarnya.