INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sumur Gas Pertamina di Subang Jabar Meledak Dahsyat, Polisi: 2 Karyawan Luka Bakar

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |08:29 WIB
Sumur Gas Pertamina di Subang Jabar Meledak Dahsyat, Polisi: 2 Karyawan Luka Bakar
Ledakan sumur gas Pertamina di Subang, Jabar (Foto; Ist/Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG – Ledakan hebat akibat kebocoran pipa gas terjadi di fasilitas milik PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025). Dua karyawan mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.20 WIB. Suasana mencekam terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat kobaran api membubung tinggi dari lokasi kejadian. 

Warga yang merekam insiden pun terdengar histeris berteriak menyebutkan lokasi ledakan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan, ledakan dipicu kebocoran gas saat sejumlah karyawan tengah bekerja di ruang Plant CO₂ Removal.

“Saat dua orang melakukan pengecekan karena mendengar desisan gas, tiba-tiba terjadi ledakan. Suaranya terdengar hingga Kampung Babakan, Desa Cidahu,” kata Hendra.

Halaman:
1 2
      
