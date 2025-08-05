Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita 5 Mobil Mewah Diduga Milik Riza Chalid

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |12:44 WIB
JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejagung RI menyita 5 mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina, Subholding, dan KKKS periode 2018-2023, M Riza Chalid. Mobil tersebut disita dari pihak terafiliasi dengan Riza Chalid.

"Semalam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait perkara atas nama tersangka MRC. Dari hasil penyitaan di dapat ada 5 unit kendaraan, ada Toyota Alphard, Mini Cooper, ada 3 mobil sedang Mercy," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna pada wartawan di Kejagung, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, penyitaan tersebut dilakukan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina. Sebabnya, penyidik tak hanya memburu pelaku tindak pidananya belaka, tapi juga melakukan upaya pemulihan kerugian negara.

"Penyitaan paralel dengan kegiatan penyidik, tidak hanya memburu dan memproses pelaku tindak pidana korupsinya, tapi juga berusaha mencari dan menyita barang-barang bukti dan aset-aset yang terkait dalam rangka pemulihan kerugian negara," tuturnya.

 

