Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Beras Oplosan, Salah Satunya Bos PT PIM

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:42 WIB
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Beras Oplosan, Salah Satunya Bos PT PIM
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Beras Oplosan, Salah Satunya Bos PT PIM
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus dugaan beras oplosan atau tak sesuai standar mutu. Ketiganya adalah, S selaku Presdir PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik PT PIM dan DO selaku Kepala Quality Control (QC) PT PIM.

Demikian diutarakan Dir Tipideksus Bareskrim Polri sekaligus Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka," ujar Brigjen Helfi Assegaf.

PT PIM sendiri merupakan produsen beras mereka Sania, Fortune, Sovia dan Siip. Dalam hal ini, modus tersangka adalah, memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.

"Penyidik juga melakukan hasil ujii lab di laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek tersebut merek Sonia, Fortune, Sovia, dan Siip," ujar Helfi.

Penyidik juga akan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka tersebut. Serta memintai beberapa keterangan ahli korporasi untuk mengusut lebih dalam perkara dugaan beras oplosan.

"Untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT PIM dalam perkara ini, dan memohon analisis transaksi keuangan PT PIM kepada PPATK," ucap Helfi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166941//beras_premium_kosong-qKh9_large.jpg
Beras Premium Kosong di Toko Ritel, Dirut Bulog: Mungkin Belum Terisi Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164214//beras-28uO_large.jpg
Beras Premium Oplosan Siap Dijual Murah, Siapa yang Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164213//beras-KOet_large.jpg
Beras Langka di Ritel, Pengusaha Takut Jual Produk yang Dilarang Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164038//beras_oplosan-ovXe_large.jpg
Masih Layak Konsumsi, Mentan Minta Beras Oplosan Dijual dengan Harga Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358//beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163253//mentan-w75v_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Kabar Penggilingan Padi Tutup Imbas Beras Oplosan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement