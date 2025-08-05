Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Bos PT PIM Tersangka, Polri Sita 58,9 Ton Beras Oplosan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:03 WIB
3 Bos PT PIM Tersangka, Polri Sita 58,9 Ton Beras Oplosan
Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan tiga bos PT Padi Indonesia Maju (PIM) Wilmar Group sebagai tersangka/Foto: Puteranegara Batubara-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga bos PT Padi Indonesia Maju (PIM) Wilmar Group sebagai tersangka kasus dugaan beras oplosan atau tak sesuai standar mutu. Dirtipideksus Bareskrim Polri sekaligus Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengungkapkan dalam perkara ini polisi menyita 58,9 ton beras yang diduga oplosan.

"Barang bukti yang telah disita penyidik. Pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg," kata Helfi dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah S selaku Presdir PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, dan DO selaku Kepala Quality Control (QC) PT PIM.

Polisi juga menyita beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung. Kemudian, beras patah kecil sebanyak 5,750 ton dalam bungkusan karung.

Selain beras, disita juga sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait dengan perkara dugaan beras oplosan tersebut.

"Legalitas dan sertifikat penunjang meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara," ujar Helfi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358/beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163187/beras_oplosan-yRt0_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Polisi Sidak Pasar Muara Angke Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159767/pramono-S7rt_large.jpg
Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159666/bareskrim-T1qv_large.jpg
3 Bos Food Station Tersangka Kasus Beras Oplosan Terancam 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159633/beras_oplosan-K0Yl_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 3 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327/prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement