HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:20 WIB
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira/Foto: Felldy Utama-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menjabarkan sikap partainya yang menjadi penyeimbang pemerintah. Posisi ini ditegaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam kongres.

Andreas menegaskan, bergabung ke dalam pemerintahan tentunya merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, PDIP menghormati kewenangan tersebut.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, di luar pemerintahan pun kami bisa memberikan dukungan. Jadi, bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Yang terpenting, PDIP bisa memberikan dukungan secara substantif dan kualitatif terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah. Saya kira hal itu juga dikehendaki presiden," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
