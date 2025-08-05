Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sudah Ajukan Red Notice dan Pencabutan Paspor Jurist Tan, Mantan Stafsus Nadiem Makarim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:45 WIB
Kejagung Sudah Ajukan Red Notice dan Pencabutan Paspor Jurist Tan, Mantan Stafsus Nadiem Makarim
Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengajukan Red Notice dan pencabutan paspor terhadap salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek, Jurist Tan.

"Sudah dibahas bersama dengan Interpol dan tinggal tunggu approval-nya saja nanti," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Permohonan Red Notice diajukan ke Interpol atas Jurist Tan. Begitu juga dengan pencabutan paspor terhadap mantan Stafsus Nadiem Makarim tersebut.

"Prosesnya nanti bisa saja diambil pencabutan, yang jelas nanti juga Red Notice akan terbit, kita tunggu saja, yang jelas dalam proses, semua kelengkapan-kelengkapan kita penuhi semua," tuturnya.

Saat ini, kata dia, penyidik tengah menantikan persetujuan Interpol dan pihak terkait lainnya atas pengajuan tersebut. Diharapkan, hasil persetujuan tersebut bisa segera ada secepatnya.

(Fetra Hariandja)

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791/nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175653/nadiem_makarim-4DiJ_large.jpg
Nadiem Makarim Siapkan Kesimpulan Praperadilan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175052/praperadilan_nadiem_makarim-fogR_large.jpg
Sidang Praperadilan, Status Tersangka Nadiem Dipertanyakan Berdasarkan Politik Atau Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174924/nadiem_makarim-qito_large.jpg
Kejagung Patahkan Dalil Nadiem Makarim di Sidang Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174895/nadiem_makarim-8YQX_large.jpg
Praperadilan Nadiem, Kejagung soal Amicus Curiae: Seharusnya Paham Bahaya Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174860/nadiem_makarim-0u8e_large.jpg
Soal Amicus Curiae di Perkara Nadiem, Ini Kata Pakar Hukum
