NEWS NASIONAL

Polri Tegaskan Tak Ada Penggeledahan di Rumah Jampidsus Kejagung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:21 WIB
Polri Tegaskan Tak Ada Penggeledahan di Rumah Jampidsus Kejagung
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: Okezone)
JAKARTA – Polri memberikan klarifikasi terkait informasi simpang siur mengenai dugaan penggeledahan di rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, oleh jajaran Polda Metro Jaya.

“Sudah disampaikan, ya. Pertanyaannya mungkin lebih tepat diarahkan ke Kapuspenkum. Sudah dijawab tidak ada (penggeledahan). Maka dari itu, Polri pun menyampaikan hal yang sama,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (5/8/2025).

Ia menambahkan, pihaknya masih terus memantau perkembangan informasi guna dilakukan klarifikasi bersama lintas lembaga.

Trunoyudo juga mengimbau agar seluruh aparat penegak hukum dapat saling berkolaborasi dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Halaman: 1 2
1 2
      
