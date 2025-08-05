Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Kunjungi Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar: Tanpa Dukungan Ulama, Tugas Kami Berat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:30 WIB
Kapolri Kunjungi Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar: Tanpa Dukungan Ulama, Tugas Kami Berat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pondok Pesantren Al Hamidy Banyuanyar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hamidy Banyuanyar, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (5/8/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara umara (pemerintah) dan ulama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tanah air.

“Kami mewakili institusi Polri tentunya selalu berusaha agar Polri selalu bersama, dan dekat dengan para ulama. Karena bagi kami, umara dan ulama adalah penjaga utama kamtibmas dan penjaga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, bahwa seluruh jajaran Kepolisian telah diinstruksikan untuk memperkuat tali silaturahmi dan sinergisitas dengan ulama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

“Saya selalu mengingatkan kepada anggota, baik di Mabes, Polda, Polres, Polsek, bahkan sampai tingkat desa, untuk terus menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan para tokoh,” tambahnya.

 

