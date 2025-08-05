Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Rp100,7 Miliar dari Dirut PT Loco Montrado Terkait Kasus Korupsi Anoda Logam

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:42 WIB
KPK Sita Rp100,7 Miliar dari Dirut PT Loco Montrado Terkait Kasus Korupsi Anoda Logam
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp100,7 miliar milik Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar (SB). 

Penyitaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan Anoda Logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado pada tahun 2017.

"Pada Senin (4/8), KPK melakukan penyitaan uang tunai sejumlah Rp100,7 miliar," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (5/8/2025).

Budi menjelaskan, bahwa uang tersebut disita karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut.

"Teknisnya, pihak dari tersangka SB melakukan penyetoran uang titipan atas kerugian negara ke rekening penampungan KPK," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181819//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qT9R_large.jpg
Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Anak hingga Penyanyi Nayunda Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181735//gubernur_riau_abdul_wahid-OR21_large.jpg
Usai Jadi Tersangka, Rumah Dinas Gubernur Riau Digeledah KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701//gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181636//wakil_ketua_umum_dpp_pkb_cucun_syamsurijal-U53N_large.jpg
Gubernur Riau Jadi Tersangka Korupsi, PKB Belum Tentukan Sikap Soal Bantuan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181655//wakil_ketua_kpk_johanis_tanak-ky4H_large.jpg
KPK Pastikan Penyelidikan Proyek Kereta Cepat Tetap Berjalan: Kalau Tak Ada Korupsi, Ya Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181646//penampakan_uang_suap_gubernur_riau_abdul_wahid-mQ1R_large.jpg
KPK Amankan Uang Rp1,6 Miliar Terkait OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Ini Penampakannya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement