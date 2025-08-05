Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:52 WIB
Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?
Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Dua Panser TNI, Anoa 6x6 APC (Armoured Personnel Carrier) parkir di pelataran Kejagung RI. Kendaraan tempur tersebut merupakan bagian dari pengamanan di Satgas PKH oleh TNI.

Pantauan Okezone, dua kendaraan taktis Panser Anoa TNI salah satunya terparkir di depan Kantor PKH, dekat Kantor Jamwas Kejagung RI. Terdapat pula personel TNI di dekat kendaraan tersebut.

"Ini pengamanan sekretariat Tim PKH, dimana di dalamnya ada unsur TNI, kebetulan kantornya ada di Kejagung," ujar Kapuskenkum Kejagung RI, Anang Supriatna pada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Dua kendaraan taktis ini disiagakan TNI untuk pengamanan di Kantor Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang kebetulan kantornya berada di Kejagung RI.

Pengamanan tersebut kata dia juga merupakan hal biasa yang rutin dilakukan anggota TNI

Anang memastikan, pengamanan dua Panser Anoa TNI ini tak ada kaitannya dengan isu tertentu ataupun isu miring.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement