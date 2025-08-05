Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?

Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?/Okezone

JAKARTA- Dua Panser TNI, Anoa 6x6 APC (Armoured Personnel Carrier) parkir di pelataran Kejagung RI. Kendaraan tempur tersebut merupakan bagian dari pengamanan di Satgas PKH oleh TNI.

Pantauan Okezone, dua kendaraan taktis Panser Anoa TNI salah satunya terparkir di depan Kantor PKH, dekat Kantor Jamwas Kejagung RI. Terdapat pula personel TNI di dekat kendaraan tersebut.

"Ini pengamanan sekretariat Tim PKH, dimana di dalamnya ada unsur TNI, kebetulan kantornya ada di Kejagung," ujar Kapuskenkum Kejagung RI, Anang Supriatna pada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Dua kendaraan taktis ini disiagakan TNI untuk pengamanan di Kantor Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang kebetulan kantornya berada di Kejagung RI.

Pengamanan tersebut kata dia juga merupakan hal biasa yang rutin dilakukan anggota TNI

Anang memastikan, pengamanan dua Panser Anoa TNI ini tak ada kaitannya dengan isu tertentu ataupun isu miring.