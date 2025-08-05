Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai keputusan PDI Perjuangan sebagai penyeimbang merupakan langkah yang tepat. Langkah serupa pernah dijalankan Partai Demokrat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Langkah PDIP dinilai mencerminkan realitas politik yang sehat. Perbedaan pandangan tetap bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama bagi bangsa dan negara.

"Menurut saya, sikap PDIP ini sudah tepat. Konsep partai penyeimbang juga pernah kami jalankan selama sembilan tahun," papar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan peran partai penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Partai peyeimbang tetap kritis terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.

"Sebagian besar kebijakan diambil di DPR. Anggota DPR dari partai penyeimbang harus menyuarakan aspirasi rakyat secara proporsional dan bertanggung jawab. Tidak masalah pada akhirnya tetap harus berdialog dengan pemerintah," jelasnya.