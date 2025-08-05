Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:52 WIB
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron/Foto: Felldy Utama-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai keputusan PDI Perjuangan sebagai penyeimbang merupakan langkah yang tepat. Langkah serupa pernah dijalankan Partai Demokrat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Langkah PDIP dinilai mencerminkan realitas politik yang sehat. Perbedaan pandangan tetap bisa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama bagi bangsa dan negara.

"Menurut saya, sikap PDIP ini sudah tepat. Konsep partai penyeimbang juga pernah kami jalankan selama sembilan tahun," papar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan peran partai penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Partai peyeimbang tetap kritis terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik.

"Sebagian besar kebijakan diambil di DPR. Anggota DPR dari partai penyeimbang harus menyuarakan aspirasi rakyat secara proporsional dan bertanggung jawab. Tidak masalah pada akhirnya tetap harus berdialog dengan pemerintah," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160167/hasto-Fy3m_large.jpg
Hasto Kristiyanto Tak Lagi Jadi Sekjen PDIP, Ini Kata Pengamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement