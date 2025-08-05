Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:37 WIB
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih melakukan koordinasi terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) hari libur 18 Agustus 2025. Diketahui, 17 Agustus 2025, jatuh pada hari Minggu.

“Insya Allah secepatnya ya. Hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menargetkan SKB terkait libur nasional 18 Agustus akan dirampungkan Rabu besok.

“Nah, Insya Allah dalam waktu satu-dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan pemerintah akan menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional.

Hari libur ini sebagai hadiah tambahan waktu bagi masyarakat dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, yang jatuh pada hari Minggu.

 

