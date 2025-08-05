Istana Tambah Kuota Undangan Upacara HUT Ke-80 RI, Antusiasme Masyarakat Membludak!

JAKARTA – Istana memastikan akan menambah kuota undangan kepada masyarakat untuk bisa hadir langsung dalam Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2025 mendatang. Tambahan kuota itu disebut berkisar antara 1.000 hingga 2.000 undangan.

Penambahan kuota dilakukan menyusul ludesnya sebanyak 8.000 undangan yang sebelumnya telah dibuka melalui pendaftaran online di pandang.istanapresiden.go.id, pada Senin, 4 Agustus 2025.

“Jadi hari ini, nanti mohon sabar dulu. Kami dua hari sedang memverifikasi, dan insyaallah mungkin malam ini atau paling lambat besok kami akan mengumumkan kembali bahwa, seperti yang tadi saya sampaikan, ada rencana penambahan kuota, baik untuk acara di pagi maupun acara di sore hari,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Acara pagi yang dimaksud adalah upacara pengibaran bendera Merah Putih, sedangkan acara sore adalah penurunan bendera Merah Putih. Prasetyo mengatakan, pihaknya akan membagi 8.000 undangan menjadi beberapa kriteria.

“Sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar memang atas petunjuk dari Bapak Presiden adalah untuk masyarakat. Nah, tapi tentunya nanti kita akan evaluasi, bisa jadi ada beberapa yang di luar 80 persen itu juga yang akan kita kurangi,” ujarnya.