Breaking News! Densus 88 Tangkap 2 Teroris di Aceh Berprofesi ASN

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua terduga teroris berinisial ZA (47) dan M (40) di Banda Aceh, Aceh. Keduanya berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Betul (2 terduga teroris ASN)," kata Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra E Wardhana saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (5/8/2025).

Penangkapan ini kata dia, merupakan hasil pengembangan dari operasi penanggulangan jaringan terorisme yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

“Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan operasi penanggulangan teror yang terus dilakukan oleh Densus 88 di berbagai wilayah. Kami memastikan setiap jaringan yang teridentifikasi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar Mayndra.

Dia memastikan, Densus 88 akan terus melaksanakan operasi untuk menanggulangi ancaman teror di berbagai daerah.

Hal ini sejalan dengan komitmen dan tugas utama Densus untuk menjaga keamanan nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan tidak ada ruang bagi kelompok radikal dan teroris untuk berkembang di Indonesia.

"Penegakan hukum yang kami lakukan juga diimbangi dengan upaya pencegahan melalui kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah,”ujarnya.