Komisi V DPR Akan Panggil Menhub Usai Insiden Anjloknya KA Argo dan KRL Bogor

JAKARTA - Komisi V DPR RI berencana memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Duddy Purwaghandi. Hal ini menyusul insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek beberapa hari lalu, serta KRL rute Jakarta–Bogor yang mengalami gangguan pada Selasa (5/8/2025).

Kendati demikian, evaluasi terhadap dua insiden tersebut baru akan dilakukan setelah DPR menyelesaikan masa resesnya. Diketahui, masa sidang baru akan dimulai pada 15 Agustus mendatang.

"Pasti nanti kita bahas di rapat, mau dipanggil secara khusus atau saat rapat kerja. Kami kan setiap masa sidang ada raker dengan Menteri. Nanti pasti akan kita bahas soal anjloknya kereta api ini," ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kepada wartawan.

Ia menyampaikan, bahwa kejadian anjloknya kereta api sudah terjadi sebanyak 28 kali sejak tahun 2000, berdasarkan catatan Komisi V. Oleh karena itu, DPR akan meminta penjelasan serta evaluasi atas penyebab berulangnya insiden tersebut.

"Nanti pertama mungkin kami rapat dengan Menteri, selanjutnya teknis dengan Dirjen-dirjennya. Kita lihat apa penyebabnya, karena ini terlalu sering. Bahasanya, terlalu sering anjloknya," lanjutnya.