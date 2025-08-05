Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Komjen Dedi Prasetyo, Jenderal Ahli Reserse yang Jadi Wakapolri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:51 WIB
Profil Komjen Dedi Prasetyo, Jenderal Ahli Reserse yang Jadi Wakapolri
Profil Komjen Dedi Prasetyo, Jenderal Ahli Reserse yang Jadi Wakapolri
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. Dedi yang sebelumnya menjabat Irwasum, menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Dofiri. Dofiri melepas jabatan tersebut sejak 1 Juli 2025.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komjen Dedi Prasetyo merupakan Abituren Akademi Polisi (Akpol) 1990. Dia berpengalaman dalam bidang SDM dan Reserse.

Jenderal bintang tiga kelahiran 26 Juli 1968 ini juga berhasil mengungkapkan kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat.

Salah satunya kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Saat itu, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Segudang jabatan pernah diembannya. Dedi mengawali karier sebagai Pama Polda Jawa Timur pada 1991. Kariernya terus menanjak, hingga dirinya menjadi Kapolsek Serpong pada 1997.

Dedi dipercaya menjadi Karopenmas Divhumas Polri pada 2018. Kemudian, Karobinkar SSDM Polri pada 2019. Kadiv Humas Polri pada 2021 hingga 2023, Asisten SDM Kapolri, Irwasum dan akhirnya menjadi Wakapolri.

Berikut riwayat jabatannya Komjen Dedi Prasetyo:

 

