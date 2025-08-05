Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri: Komjen Fadil Imran Jadi Astamaops hingga Kapolda Metro Irjen Karyoto Jadi Kabaharkam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:05 WIB
Mutasi Polri: Komjen Fadil Imran Jadi Astamaops hingga Kapolda Metro Irjen Karyoto Jadi Kabaharkam
Komjen Fadil Imran/ist
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Di antaranya adalah jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri hingga Kabaintelkam Polri.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Astamaops Polri Komjen Akhmad Wiyagus akan dirotasi menjadi Kabaintelkam Polri.  Sementara itu, Kabaharkam Komjen Fadil Imran bakal menjabat sebagai Astamaops Polri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ditunjuk menjadi Kabaharkam Polri. Nantinya, Ia bakal menyandang Jenderal bintang tiga atau Komjen.

Sedangkan posisi Kapolda Metro Jaya sendiri nantinya bakal dijabat oleh Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri.

Masih dalam telegram tersebut, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk menjadi Wakapolri.

 

Halaman:
1 2
      
