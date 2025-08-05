Mutasi Polri, Jabat Kabaharkam Irjen Pol Karyoto Promosi Bintang 3

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sebagai Kabaharkan Polri. Dengan jabatan baru tersebut, Karyoto promosi bintang tiga alias komisaris jenderal (komjen).

Penunjukan Karyoto tertuang dalam Surat Telegaram Kapolri Nomor: STI 1764 MIII/KEP./2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Dia akan menggantikan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.

“Komjen Pol Fadil Imran diangkat dalam jabatan baru sebagai Astamaops Kapolri,” bunyi salinan telegram tersebut, Selasa (5/8/2025).

Kursi kosong yang ditinggalkan Karyoto di Polda Metro Jaya selanjutnya diisi oleh Irjen Pol Asep Edi Suherli yang saat ini menjabat Wakabareskrim.

Dalam mutasi jabatan terbaru ini Kapolri juga akhirnya menentukan posisi Wakapolri. Pos tersebut bakal diisi Irwasum Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi menggantikan Komjen Pol Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun.



