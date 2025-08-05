Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Irjen Asep Edi Suheri Jadi Kapolda Metro Jaya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:23 WIB
Kapolri Tunjuk Irjen Asep Edi Suheri Jadi Kapolda Metro Jaya
Irjen Asep Edi Suheri (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Di antaranya adalah jabatan Kabaharkam Polri dan Kapolda Metro Jaya.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri, Irjen Pol Anwar, atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan adanya mutasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier anggota.

“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” kata Sandi dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480//polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180467//polri-89PH_large.jpg
Kapolri: Polisi Bersinergi dengan Ojol Jaga Kamtibmas Kondusif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180466//pemerintah-3hQ0_large.jpg
Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, Simbol Kepemimpinan Tegas Kapolri Lawan Kejahatan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement