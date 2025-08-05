Kapolri Tunjuk Irjen Asep Edi Suheri Jadi Kapolda Metro Jaya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Di antaranya adalah jabatan Kabaharkam Polri dan Kapolda Metro Jaya.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri, Irjen Pol Anwar, atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan adanya mutasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier anggota.

“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” kata Sandi dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).