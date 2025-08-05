Komjen Wahyu Widada Digeser Jadi Irwasum, Komjen Syahardiantono Jabat Kabareskrim

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Di antaranya adalah jabatan Irwasum Polri hingga Kabareskrim Polri.

Demikian tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram tersebut, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

Posisi Irwasum Polri nantinya bakal dijabat oleh Komjen Wahyu Widada. Ia sendiri saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Sementara itu, Kabareskrim Polri bakal dijabat oleh Komjen Syahardiantono. Ia saat ini menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

