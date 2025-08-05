Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komjen Wahyu Widada Digeser Jadi Irwasum, Komjen Syahardiantono Jabat Kabareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:23 WIB
Komjen Wahyu Widada Digeser Jadi Irwasum, Komjen Syahardiantono Jabat Kabareskrim
Komjen Wahyu Widada/ist
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Di antaranya adalah jabatan Irwasum Polri hingga Kabareskrim Polri.

Demikian tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram tersebut, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

Posisi Irwasum Polri nantinya bakal dijabat oleh Komjen Wahyu Widada. Ia sendiri saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Sementara itu, Kabareskrim Polri bakal dijabat oleh Komjen Syahardiantono. Ia saat ini menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174/kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630/kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627/polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172570/trunoyudo-EY35_large.jpg
Kapolri Ganti 4 Kapolda, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160965/adang_ginanjar-lsFJ_large.jpg
Dimutasi Listyo Sigit, 19 Jenderal Tinggalkan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160752/kapolri-gBHb_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Nama dan Jabatan 61 Perwira Tinggi yang Dimutasi Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement