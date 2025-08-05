Prabowo Akan Anugerahkan Tanda Jasa untuk 22 Tokoh Nasional di HUT Ke-80 RI

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, sebanyak 22 tokoh telah diusulkan untuk menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Yang diusulkan ada 22 nama,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski demikian, Prasetyo belum bersedia merinci siapa saja nama-nama yang akan menerima penghargaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap finalisasi.

“Tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi dari Tim Gelar Tanda Kehormatan sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau kehormatan dari negara,” jelasnya.