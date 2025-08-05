Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen Gatot Repli Jadi Dosen Utama STIK Polri, Segera Naik Irjen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:50 WIB
Brigjen Gatot Repli Jadi Dosen Utama STIK Polri, Segera Naik Irjen
Brigjen Gatot Repli Handoko (foto: dok Polri)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Salah satunya adalah jabatan Kepala Biro (Karo) Multimedia Divisi Humas Polri.

Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Gatot Repli Handoko ditunjuk untuk menempati posisi baru sebagai Dosen Kepolisian Utama Tingkat I di STIK Lemdiklat Polri. Dengan penugasan barunya ini, Gatot Repli akan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua.

Sementara itu, jabatan Karo Multimedia Divisi Humas Polri akan diisi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. Dengan promosi ini, Ade Ary akan menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.

 

Telusuri berita news lainnya
