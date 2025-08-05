Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Gelar Karnaval Malam 17 Agustus, Dibuka Langsung Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:00 WIB
Istana Gelar Karnaval Malam 17 Agustus, Dibuka Langsung Prabowo
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Istana Negara akan menggelar karnaval pada malam hari tanggal 17 Agustus 2025. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT ke-80 RI.

“Barangkali kalau ada keunikan atau kekhususan (peringatan HUT RI), direncanakan di malam harinya akan ada semacam karnaval atau pawai yang memang kita rancang untuk dilaksanakan di malam hari,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan, rute karnaval akan dimulai dari sekitaran Istana Kepresidenan. Peserta karnaval nantinya akan diberangkatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Beliau (Presiden Prabowo) akan memberangkatkan peserta karnaval. (Titik awal pawai) masih rahasia, ya, tapi dipastikan di sekitaran Istana,” ujarnya.

 

