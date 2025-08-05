Komisi III DPR Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Kematian Arya Daru secara Transparan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyatakan keprihatinannya atas polemik yang masih menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Arya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Gilang mendorong pihak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh dan terbuka agar tidak menyisakan keraguan di tengah publik.

"Kasus ini cukup menarik perhatian publik. Karena itu, akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik juga menjadi sorotan," ujar Gilang Dhielafararez, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, kasus kematian Arya Daru bukan sekadar persoalan pribadi keluarga, tetapi juga menyentuh kredibilitas institusi penegak hukum.

Seperti diketahui, keluarga almarhum Arya Daru menyatakan belum puas terhadap kesimpulan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada 29 Juli 2025, polisi menyimpulkan tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kematian Arya, serta menilai tidak ada campur tangan pihak lain dalam peristiwa tersebut.