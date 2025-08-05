Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III DPR Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Kematian Arya Daru secara Transparan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:09 WIB
Komisi III DPR Desak Polisi Lanjutkan Penyelidikan Kematian Arya Daru secara Transparan
Gedung DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyatakan keprihatinannya atas polemik yang masih menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Arya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Gilang mendorong pihak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh dan terbuka agar tidak menyisakan keraguan di tengah publik.

"Kasus ini cukup menarik perhatian publik. Karena itu, akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik juga menjadi sorotan," ujar Gilang Dhielafararez, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, kasus kematian Arya Daru bukan sekadar persoalan pribadi keluarga, tetapi juga menyentuh kredibilitas institusi penegak hukum.

Seperti diketahui, keluarga almarhum Arya Daru menyatakan belum puas terhadap kesimpulan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada 29 Juli 2025, polisi menyimpulkan tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kematian Arya, serta menilai tidak ada campur tangan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181865//ketua_dpr_ri_puan_maharani-1GmC_large.jpg
MKD Pangkas Dana Reses Jadi 22 Titik, Ketua DPR: Akan Kami Diskusikan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181856//ketua_dpr_ri_puan_maharani-XiCe_large.jpg
Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181752//demo_buruh_di_dpr-WdyF_large.jpg
Massa Buruh Tiba di Gedung DPR, Bawa Boneka Gurita Raksasa hingga Bendera Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666//ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement