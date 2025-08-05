Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Sigit Mutasi Irjen Krishna Murti Jadi Sahlijemen Kapolri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:12 WIB
Jenderal Sigit Mutasi Irjen Krishna Murti Jadi Sahlijemen Kapolri
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Salah satunya adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti.

Demikian tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Krishna Murti digeser menjadi Staf Ahli Bidang Manajemen (Sahlijemen) Kapolri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana.

Masih dalam telegram tersebut,  Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko ditunjuk menjadi Dosen Kepolisian Utama TK. I STIK Lemdiklat Polri. Ia nantinya bakal menyandang jabatan Irjen atau Jenderal bintang dua.

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi ke depannya bakal menjabat Karo Multimedia Divisi Humas Polri. Ia bakal menyandang Brigjen atau Jenderal bintang satu.

