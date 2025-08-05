Usai Dipanggil Prabowo di HUT Bhayangkara, Irjen Dadang Kini Jabat Kapolda Maluku

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Dadang Hartanto sebagai Kapolda Maluku. Penujukkan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar.

“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Selasa (5/8/2025).

Dadang sebelumnya menjabat sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri. Ia menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Dadang diketahui sempat menjadi Komandan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli lalu. Sosok Dadang itu juga mencuri perhatian setelah diminta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto setelah selesai menjadi Komandan Upacara.