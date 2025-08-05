Mutasi Polri Dinilai Tepat, Lemkapi: Jenderal Terbaik di Posisi Strategis

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Salah satu keputusan penting dalam mutasi tersebut adalah penunjukan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Agus Andrianto.

Selain itu, Kapolri juga menunjuk Komjen Pol Syahardiantono sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menggantikan Komjen Wahyu Widada yang kini dipercaya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Penunjukan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat yang sama, Kapolri juga mengangkat Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri dan Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya.

Menanggapi rotasi ini, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menyatakan bahwa Kapolri telah menempatkan para jenderal terbaik sesuai dengan kompetensinya.

“Kita melihat Kapolri sudah menunjuk sejumlah jenderal Polri sesuai dengan prinsip The Right Man on The Right Place, menempatkan jenderal terbaik di posisi strategis sesuai dengan kemampuannya,” ujar Edi kepada Okezone, Selasa (5/8/2025).

Menurut Edi, Komjen Dedi Prasetyo merupakan sosok pati Polri yang berpengalaman di berbagai bidang strategis. Dedi pernah menjabat sebagai Kadiv Humas Polri, Kapolda Kalimantan Tengah, Irwasum Polri, dan kini dipercaya sebagai Wakapolri.