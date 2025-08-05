Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi 7 Kapolda: Dari Polda Metro Jaya hingga Aceh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |22:26 WIB
Kapolri Mutasi 7 Kapolda: Dari Polda Metro Jaya hingga Aceh
Mutasi Polri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap tujuh Kapolda, mulai dari Kapolda Metro Jaya hingga Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi.

Dari tujuh Kapolda yang dimutasi, salah satunya adalah Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Karyoto digantikan oleh Irjen Asep Edi Suheri. Karyoto diangkat menjadi Kabaharkam Polri menggantikan Komjen Fadil Imran.

Selain itu, Kapolda Kalimantan Utara juga mengalami pergantian dari Irjen Hary Sudwijanto kepada Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya.

Irjen Pol Dadang Hartanto diangkat sebagai Kapolda Maluku menggantikan Irjen Eddy Sumitro Tambunan yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

 

Halaman:
1 2 3
      
