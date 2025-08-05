Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |22:29 WIB
Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
Presiden Intruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
A
A
A

RIAU - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto menyambangi lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (5/8/2025). Rohil menjadi wilayah terdampak terparah, dengan  lahan terbakar mencapai 297,25 hektare.

Kunjungan ini merupakan respons arahan Presiden Prabowo Subianto dan perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto agar penanganan Karhutla dilakukan secara cepat.

Setibanya di lokasi, Mayjen Rio tak hanya memantau, tapi juga ikut memadamkan api bersama prajurit Satgas Karhutla di salah satu titik api.

Sebagai bentuk dukungan, Pangdam menyerahkan bantuan logistik tambahan bagi personel Satgas. Ia menyebut bantuan ini penting untuk menjaga semangat dan stamina pasukan di tengah tugas yang berat dan berisiko tinggi.

“Kondisinya memang cukup berat, tapi saya lihat semangat prajurit luar biasa. Sejak awal Juli titik-titik api sempat meluas, tapi sekarang sudah banyak berkurang,”ujarnya.

Jenderal Bintang 2 ini optimis kebakaran hutan dan lahan di Riau, khususnya di Rohil akan cepat ditangani.

“Di Rohil tinggal beberapa saja yang masih kita tangani. Mudah-mudahan bisa segera padam semua,” ungkap Pangdam di sela peninjauan,”terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179943/menhut_dan_menkeu-ns5k_large.jpg
Menhut Bertemu Purbaya Bahas Persoalan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035/pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067/pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164099/lahan-zZli_large.jpg
Pemilik Lahan Terbakar 181 Hektare di Jambi Akhirnya Memenuhi Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160131/prabowo-Gjab_large.jpg
Atasi Karhutla, Prabowo: Ada Titik Api Segera Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160059/budi-1BEl_large.jpg
Menko Polkam: Presiden Tidak Toleransi Pembukaan Lahan dengan Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement