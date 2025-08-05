Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil

RIAU - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto menyambangi lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (5/8/2025). Rohil menjadi wilayah terdampak terparah, dengan lahan terbakar mencapai 297,25 hektare.

Kunjungan ini merupakan respons arahan Presiden Prabowo Subianto dan perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto agar penanganan Karhutla dilakukan secara cepat.

Setibanya di lokasi, Mayjen Rio tak hanya memantau, tapi juga ikut memadamkan api bersama prajurit Satgas Karhutla di salah satu titik api.

Sebagai bentuk dukungan, Pangdam menyerahkan bantuan logistik tambahan bagi personel Satgas. Ia menyebut bantuan ini penting untuk menjaga semangat dan stamina pasukan di tengah tugas yang berat dan berisiko tinggi.

“Kondisinya memang cukup berat, tapi saya lihat semangat prajurit luar biasa. Sejak awal Juli titik-titik api sempat meluas, tapi sekarang sudah banyak berkurang,”ujarnya.

Jenderal Bintang 2 ini optimis kebakaran hutan dan lahan di Riau, khususnya di Rohil akan cepat ditangani.

“Di Rohil tinggal beberapa saja yang masih kita tangani. Mudah-mudahan bisa segera padam semua,” ungkap Pangdam di sela peninjauan,”terangnya.