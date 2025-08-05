Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Menangis saat Ceritakan Perjuangan Chelsea, Siswi Sekolah Rakyat Penderita Penyakit Langka

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |23:03 WIB
Mensesneg Menangis saat Ceritakan Perjuangan Chelsea, Siswi Sekolah Rakyat Penderita Penyakit Langka
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menitikkan air mata saat bercerita tentang salah satu siswi Sekolah Rakyat di Jakarta bernama Chelsea, yang menderita penyakit langka.

Prasetyo terlihat menitikkan air mata ketika menyaksikan tayangan video Chelsea dari ponselnya. Ia bahkan sempat menyeka wajahnya dengan lengan baju untuk mengusap air mata.

Dengan mata merah dan berkaca-kaca, Prasetyo mengungkapkan bahwa proses membawa Chelsea berobat ke Jerman tidaklah mudah. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan berat badan Chelsea terlebih dahulu agar memenuhi syarat medis untuk menjalani pengobatan di sana.

“Dia harus menaikkan berat badannya terlebih dahulu supaya bisa kita bawa ke Jerman, karena memang begitu prosedur medisnya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

“Karena kemarin sempat kembali dulu agar gizinya bisa terpenuhi, dan sempat menjalani home schooling,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
