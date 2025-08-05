DPD RI Bertemu Menlu Belarus: Perkuat Program Asta Cita Presiden Prabowo

Ketua DPD RI Sultan bersama Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov (foto: dok ist)

JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Belarus, Maxim Ryzhenkov, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menekankan komitmennya untuk mendukung dan mengawal agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan.

"Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujar Sultan.

Ditegaskan Sultan, pertemuan dengan Menlu Maxim menjadi bagian dari upaya DPD RI memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Belarus. Utamanya dalam sektor pertanian, industri pangan, teknologi mekanisasi, pertukaran teknologi, hingga potensi joint venture antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus.

Sejumlah komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, hingga hasil laut dinilai menjanjikan untuk perdagangan bilateral yang lebih seimbang. Sebagai representasi daerah, DPD RI memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh.