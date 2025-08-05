Gempa Magnitudo 3,5 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Enggano, Bengkulu, pada Selasa malam, 5 Agustus 2025.

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resmi X (dulu Twitter) @infoBMKG.

"Gempa Mag: 3.5, 05-Aug-2025 23:07:39 WIB," tulis BMKG dalam unggahan tersebut.

BMKG mencatat bahwa pusat gempa berada pada koordinat 4,96° Lintang Selatan dan 102,13° Bujur Timur, atau tepatnya di wilayah barat laut Enggano, Bengkulu. Kedalaman gempa dilaporkan mencapai 12 kilometer.

BMKG menyampaikan disclaimer bahwa informasi ini diutamakan untuk kecepatan penyebaran, sehingga data yang ditampilkan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan proses analisis dan kelengkapan data.

(Awaludin)