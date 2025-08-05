BPBD Pastikan Banjir di Seluruh Wilayah Jakarta Surut

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan banjir yang sempat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta pada Senin 4 Agustus 2025 sudah surut. Genangan air dinyatakan hilang total pada Selasa (5/8/2025) pukul 00.00 WIB.

“Seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, Selasa.

Yohan menjelaskan, penanganan cepat dilakukan dengan mengerahkan pompa mobile penyedot air serta memastikan fungsi tali-tali air berjalan normal di titik-titik terdampak. Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi genangan yang mungkin terjadi kembali, terutama jika curah hujan tinggi.

“BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” tuturnya.

Masyarakat juga diminta untuk segera melapor jika masih menemukan adanya genangan di lingkungan masing-masing. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya Kali Sunter dan Kali Cipinang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta pada Senin malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Setidaknya 15 Rukun Tetangga (RT) dan 1 ruas jalan tergenang dengan ketinggian air bervariasi, di mana wilayah terparah berada di Cipinang Muara dengan genangan mencapai 100 cm.

“Update pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 15 RT dan 1 ruas jalan,” ujar Yohan dalam keterangan sebelumnya, Senin malam.

(Arief Setyadi )