HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pemotor Plat F Tewas Kecelakaan di Jalan Raya Bogor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |09:01 WIB
Tragis, Pemotor Plat F Tewas Kecelakaan di Jalan Raya Bogor
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Pemotor dengan nomor polisi F 6948 ZL tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bogor, dekat dengan Rumah Sakit Sentra Medika, Cimanggis, Kota Depok pada Senin (4/8/2025) malam. Pemotor tewas di lokasi kejadian.

"Betul ada kejadiannya, korban meninggal dunia," ujar Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono.

Jupriono enggan menjelaskan kronologi kejadian dan inisial korban. Pasalnya, kecelakaan lalu lintas tersebut kini ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Depok.

"Untuk lebih detail, silakan tanyakan ke Laka Lantas Polres Depok," ujarnya.

Lebih lanjut, iNews Media Group telah berupaya meminta data kecelakaan tersebut ke Kanit Laka Lantas Gakkum Polres Metro Depok, AKP Burhan. Namun, belum ada respons lebih detail.

(Arief Setyadi )

      
