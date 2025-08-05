Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |10:01 WIB
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Pelaku penipuan jual beli Vespa klasik di Bekasi (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BEKASI  – Kepolisian berhasil menangkap pelaku penipuan jual beli Vespa klasik yang meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial AWP diringkus pada Senin (4/8/2025) sore di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Pelaku AWP sudah kita tangkap sore ini (Senin sore) di daerah Cikarang," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, Senin.

AWP langsung digelandang ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Polisi belum membeberkan detail kasus maupun jumlah kerugian para korban.

"Kita bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuh Binsar.

Diketahui, AWP diduga melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, hingga restorasi Vespa klasik di Kota Bekasi. Korban AWP bahkan diduga berasal dari luar kota.

Adapun korbannya disebut-sebut mencapai puluhan. AWP lantas dilaporkan oleh korbannya pada 17 Juli 2025 silam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement