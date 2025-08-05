Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!

Pelaku penipuan jual beli Vespa klasik di Bekasi (Foto: Dok Polisi)

BEKASI – Kepolisian berhasil menangkap pelaku penipuan jual beli Vespa klasik yang meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial AWP diringkus pada Senin (4/8/2025) sore di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Pelaku AWP sudah kita tangkap sore ini (Senin sore) di daerah Cikarang," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, Senin.

AWP langsung digelandang ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Polisi belum membeberkan detail kasus maupun jumlah kerugian para korban.

"Kita bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuh Binsar.

Diketahui, AWP diduga melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, hingga restorasi Vespa klasik di Kota Bekasi. Korban AWP bahkan diduga berasal dari luar kota.

Adapun korbannya disebut-sebut mencapai puluhan. AWP lantas dilaporkan oleh korbannya pada 17 Juli 2025 silam.

(Arief Setyadi )