HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Jakbar, Tempat Pengrajin Oncom dan 4 Petak Kontrakan Dilahap Api

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |07:27 WIB
Kebakaran di Jakbar, Tempat Pengrajin Oncom dan 4 Petak Kontrakan Dilahap Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Tempat pengrajin oncom dan empat petak rumah kontrakan di Jalan Inspeksi Kali Pesanggrahan, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbakar pada Selasa (5/8/2025) pukul 04.37 WIB. Pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 06.28 WIB.

"Objek tempat pengrajin oncom dan 4 pintu kontrakan, pemadaman selesai (hijau)," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Lima unit damkar dan puluhan personel dikerahkan dalam proses pemadaman. Dugaan penyebab sementara adalah korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa.

"Pengerahan 5 unit damkar dan 25 personel. Dugaan penyebab korsleting listrik dan korban nihil," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
